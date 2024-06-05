Инструктор-методист Антонов рассказал, когда можно ощутить результат от бега

Многие люди могут заметить первые положительные изменения уже через несколько недель регулярных пробежек, сообщил РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Что касается первых положительных результатов, каждый организм индивидуален, и время, необходимое для достижения результатов, может различаться. Однако многие люди могут заметить первые положительные изменения уже через несколько недель регулярных пробежек», — сказал Антонов.

Он добавил, что это могут быть улучшение настроения, увеличение энергии, улучшение сна, и, возможно, даже небольшое снижение веса.

«Для более явных изменений в физической форме и уровне выносливости часто требуется от нескольких месяцев до полугода регулярных тренировок. Важно помнить, что для достижения наилучших результатов необходимо следить за регулярностью тренировок, правильным питанием и отдыхом», — отметил специалист.

5 июня отмечается Всемирный день бега (Global Running Day). Бег существует столько, сколько существует человек, но праздник в честь него возник совсем недавно. Это случилось в США в 2016 году. Бег является одним из простейших и наиболее доступных видов спорта, способствующих поддержанию здорового образа жизни.