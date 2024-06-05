Инструктор Антонов: летом лучше заниматься бегом утром или поздно вечером

Летом нужно стараться выбирать более прохладное время для бега, например, рано утром или поздно вечером, сообщил РИАМО инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Носите легкую и дышащую спортивную одежду, которая хорошо отводит влагу и позволяет коже дышать. Избегайте темной одежды, так как она притягивает солнечные лучи», — посоветовал Антонов.

Он напомнил о важности использования солнцезащитного крем, чтобы предотвратить солнечные ожоги и повреждение кожи.

«Пейте достаточное количество воды до, во время и после тренировки. Следите за уровнем гидратации и не допускайте обезвоживания. В жаркую погоду может потребоваться уменьшить частоту и продолжительность тренировок, чтобы избежать перегрева организма. Также попробуйте охладиться перед началом бега, например, увлажнив футболку перед тренировкой или намочив головной убор в прохладной воде», — порекомендовал специалист.

Антонов подчеркнул, что при ощущении сильной усталости, головокружения, тошноты или других симптомов перегрева нужно срочно прекратить бег и немедленно укрыться в тени, охладиться и выпить воду.

«Пытайтесь бегать по мягким поверхностям, таким как парк или лес, чтобы избежать перегрева стоп на раскаленном асфальте. Если возможно, предпочтите бег с партнером или группой для случая, если кто-то из вас нуждается в помощи в экстренной ситуации. Не забывайте взять с собой мобильный телефон, воду и другие необходимые предметы для помощи при необходимости», — заключил инструктор-методист.