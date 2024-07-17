Второклассник из Видного стал чемпионом Детского Кубка мира по шахматам

Второклассник из Ленинского городского округа Илья Османов завоевал золотую медаль на Кубке мира по шахматам, который состоялся в июле в Грузии, передает пресс-служба администрации городского округа.

Победу юный видновчанин одержал в дисциплине «Шахматная композиция» в возрастной группе до 8 лет.

«Интерес к шахматам мы заметили у сына в 4 года, когда приехали на дачу к дедушке, любителю шахмат. Он показал внуку фигуры, их расположение на доске, и Илью уже трудно было оторвать от этой игры. Он уже не первый раз показывает высокие результаты. В феврале этого года завоевал „серебро“ в дисциплине „Блиц“ в первенстве Московской области по шахматам, а в марте стал обладателем „бронзы“ на первенстве Москвы среди мальчиков до 9 лет. В апреле участвовал в первенстве мира по быстрым шахматам и блицу в Албании и попал в десятку сильнейших», — приводит пресс-служба слова мамы юного гения Дарьи Османовой.

За три года маленький видновчанин «вырос» от 3-го до 1-го юношеского разряда, участвовал уже в более чем 60 турнирах. В начале своей шахматной карьеры Илья занимался с педагогами Ленинского округа. В настоящее время родители возят сына в Москву, в спортивную школу олимпийского резерва «Восток» на индивидуальные трехчасовые занятия с тренером Натальей Фризюк, мастером Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Мальчик мечтает стать чемпионом мира по шахматам и побить рекорд норвежца Магнуса Карлсена, удерживавшего этот титул 10 лет. А также стать шахматным судьей.

Кроме достижений в шахматах, Илья проявляет и множество других способностей: учится на «отлично» в Видновской гимназии, любит читать книги, изучает английский язык, а также увлекается самостоятельным выращиванием овощей на своем детском огородике.

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