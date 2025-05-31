Илья Набоков переходит в НХЛ после триумфа в КХЛ

Соглашение будет действовать до конца сезона 2026/27. Набоков, выбранный «Эвеланш» под 38-м номером на драфте-2024, стал новым приобретением клуба из Денвера.

Прошлый сезон стал для Набокова настоящим прорывом: в регулярном чемпионате КХЛ он провёл 49 матчей за магнитогорский «Металлург», отразив 92,3% бросков, а в плей-офф подтвердил высокий уровень надёжности с показателем 92%. Его выдающаяся игра принесла ему приз имени Алексея Черепанова как лучшему новичку сезона, а также звание самого ценного игрока плей-офф.

Карьера Набокова развивалась стремительно: начинал он в системе «Металлурга», выступая за фарм-клуб «Стальные Лисы» в МХЛ, а уже через несколько лет стал одним из самых перспективных голкиперов России. Теперь ему предстоит доказать свой класс в сильнейшей лиге мира.

Набоков — не единственный воспитанник магнитогорского хоккея, перебравшийся в НХЛ этим летом. Ранее трёхлетний контракт с «Миннесотой Уайлд» подписал 21-летний нападающий Данила Юров, также выступавший за «Металлург».