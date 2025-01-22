Игры по футзалу пройдут в Подмосковье в январе

Игры седьмого тура первенства городского округа Люберцы по футзалу пройдут 22 и 28 января во Дворце спорта «Триумф», сообщает пресс-служба администрации округа.

Откроет его матч между командами ФК «Гефест-Некрасовка» (г. Москва) и ФК «Джога» (г. Люберцы), которые занимают восьмое и шестое места соответственно. Начало в 21:00.

Обладатель промежуточного второго места в турнирной таблице и чемпион прошлого сезона ФК Новокрасково «Дизель-Хард» (п. Красково) встретится сегодня с ФК «Орбита» (г. Дзержинский). Команда из Дзержинского находится на седьмом месте. Начало встречи в 22:00.

Продолжатся поединки седьмого тура во вторник, 28 января. Отношения на футбольном поле будут выяснять ФК «Балятино» (п. Октябрьский) — дебютант первенства — и ФК «Гэлэкси» (г. Люберцы). Команды занимают пятое и третье места соответственно. Начало в 21:00.

Подведет итог тура матч между лидерами и аутсайдерами турнира. ФК «Торпедо» (г. Люберцы) сыграет с ФК «Урожай» (п. Томилино). Начало в 22:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.