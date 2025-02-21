Игры плей-офф этапа чемпионата России по волейболу на снегу пройдут в Подмосковье

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной завершились игры групповой стадии этапа чемпионата России по волейболу на снегу. 21 февраля будут сыграны матчи 1/8 и 1/4 финала соревнований среди мужских и женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинал турнира уже вышли женские клубы «Динамо» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Калининградская область), а также мужские команды «Факел Ямал» (Новый Уренгой) и «ПроСнег» (Москва), которые стали победителями в своих группах.

В 1/8 финала женского турнира в первой паре сыграет «Корабелка» (Санкт-Петербург) с «Заречье-Одинцово-2» (Московская область), а во второй паре «Спартак» (Брянск) с «Динамо-Татарстан» (Казань). Победители в первом противостоянии будут играть в четвертьфинале с «Заречье-Одинцово-1» (Московская область), а во втором с «Динамо-Водный стадион» (Москва).

В 1/8 мужского турнира встретятся «Динамо-Татарстан» (Казань) с «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Академия-2» (Москва) с «Реутов» (Московская область). В четвертьфинале победители сыграют с «Динамо-Водный стадион» (Москва) и «Академия-1» (Москва) соответственно.

«Очень приятно видеть болельщиков на трибунах, такая поддержка мотивирует на успех. Приглашаю всех любителей волейбола на этап чемпионата России в Одинцове. Приходите, а мы обещаем порадовать всех красивой и увлекательной игрой», — прокомментировала игрок волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Анастасия Петрова.

Для Подмосковья домашний этап чемпионата России по волейболу на снегу стал историческим: Московская область впервые принимает турнир. Этап чемпионата проходит с 19 по 22 февраля.

Помимо игр основного турнира 22 февраля в 13:00 состоится финальный матч Семейной лиги Одинцовского городского округа по волейболу на снегу, а в 14:00 игроки «Заречья-Одинцово» проведут мастер-класс для всех желающих. Также организаторы подготовили представление для зрителей, которое держится в секрете.

Вход на все игры чемпионата свободный.

Этап чемпионата России по волейболу на снегу проходит по адресу: Московская область, г. Одинцово, центральная поляна Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной (ул. Манжосовская, 1).

Прямые трансляции матчей на сайте snow.volley.ru.

Чемпионат России по «снежному» волейболу проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.