Игрок команды «Гэлэкси» из Подмосковья вызван в сборную России по микрофутзалу

Игрок люберецкого футбольного клуба «Гэлэкси» Андрей Клинин вызван в сборную команду России для подготовки к участию в международном турнире, который пройдет в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«В ноябре прошлого года команда «Гэлэкси» стала бронзовым призером чемпионата России по микрофутзалу в Калуге. Наших футболистов заметили, они на хорошем счету. Уверен, Андрей наберет хорошую игровую форму и достойно представит городской округ Люберцы и Московскую область на международных соревнованиях», — рассказал руководитель Федерации микрофутзала Московской области Сергей Стрекаловский.

Он добавил, что президент Федерации микрофутзала России Дмитрий Бескровный в рамках своего рабочего визита в Люберцы также пожелал люберчанину успешной подготовки.

Кроме того, Дмитрий Бескровный обсудил с членом исполнительного комитета Федерации микрофутзала региона Андреем Золотовым вопросы, связанные с организацией и проведением турниров различного уровня на территории городского округа Люберцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.