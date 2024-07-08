Хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина» соберет в Подмосковье 16 команд

В Подмосковье с 5 по 10 августа 2024 года пройдет шестой розыгрыш «Кубка Александра Овечкина» среди детско-юношеских хоккейных команд. Игры пройдут в Красногорске и Мытищах, участниками станут 16 команд. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

Участниками турнира станут сильнейшие представители хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана. На лед в Московской области выйдут команды: «Атланты» (Мытищи), «Балашиха» (Балашиха), ЦСКА (Москва), «Спартак» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангрд» (Омск), «Трактор» (Челябинск), «АкБарс» (Казань), «Локомотив-2004» (Ярославль), «Динамо» (Минск), «Красная Машина Юниор» (Москва), «Армия СКА» (СПБ), Академия имени Владимира Петрова (Красногорск), «Динамо» (Москва), «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Барыс» (Астана).

С 5 по 7 августа состоятся игры группового этапа, 8 и 9 августа команды сразятся в рамках четверть- и полуфинала соревнований. Финальные матчи, а также игры за 3 — 15 места пройдут 10 августа.

Традиционно игры «Кубка Александра Овечкина» будут проходить на базе ледовых арен «Мытищи» и «Красногорск Арена им. В. В. Петрова».

За свою историю соревнования успели стать визитной карточкой Московской области и приобрели международный статус. По количеству участников, географии команд и уровню организации турнир является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране. Самым титулованным клубом в рамках «Кубка Александра Овечкина» стал московский ЦСКА, который четырежды выигрывал главный трофей турнира.

Уже второй год подряд в последний день «Кубка Александра Овечкина» состоится финал турнира по киберхоккею «Ovi Cyber Cup». Большой финал пройдет в заключительный день проведения розыгрыша «Кубка Александра Овечкина» по хоккею. Победитель и призеры киберспортивного турнира «Ovi Cyber Cup» определятся в специальной игровой зоне непосредственно на Арене «Мытищи». Перед решающим матчем будет организовано красочное представление финалистов, которые лицом к лицу сразятся за главные призы турнира. Следить за решающими киберхоккейными встречами будут все гости «Кубка Овечкина», в том числе и сам легендарный капитан «Вашингтон Кэпиталз».

В прошлом году «Кубок Александра Овечкина» и финальные соревнования по киберхоккею «Ovi Cyber Cup» прошли на Ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Тогда лучшие киберспортсмены страны сразились в турнире с призовым фондом в 1 млн рублей, а также сыграли в одной команде с одним из лучших хоккеистов в истории.

Кибертурнир «Ovi Cyber Cup» и хоккейные соревнования в рамках «Кубка Овечкина» пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.