Хоккейный матч в честь воинов СВО прошел в Богородском округе

На Ледовой Арене в Ногинске состоялся товарищеский матч между командами «Службы коменданта Московского кремля» и Богородского округа. Спортивная встреча была посвящена Дню защитника Отечества, а также в честь воинов, выполняющих задачи в специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Товарищеский хоккейный матч прошел в рамках Всероссийского марафона «Сила России».

В составе команды Богородского округа — депутаты, игроки Ночной хоккейной лиги и выпускники ледовой школы. Почетными гостями стали участники специальной военной операции и их семьи.

Заместитель главы Богородского округа Алексей Тимошин, протоиерей, председатель Московского епархиального отдела Марк Ермолаев приняли участие в торжественном открытии матча и награждении участников.

Богородский округ и президентский полк объединяют давние шефские связи.

«Такие дружеские состязания в преддверии Дня защитника Отечества стали доброй традицией. Игра получилась интересной и зрелищной. Сегодня мы с гордостью и почтением вспоминаем подвиг тех, кто ценой своей жизни защитил покой и безопасность России. Благодарим тех, кто сегодня находится на боевом посту, борется с терроризмом, укрепляет обороноспособность Родины. Для нас все они-герои. Они достойно продолжают традиции мужества и верности долгу», — отметил Алексей Тимошин.

Матч закончился победой команды Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.