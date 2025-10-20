Хоккейная команда ГГТУ дебютировала в Национальной Студенческой Хоккейной Лиге

В эти выходные на льду «Звездного» было по-настоящему жарко, передает пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуево.

Хоккейная команда «Спартак-Орехово» ГГТУ встретила гостей — «Колледж Подмосковье» Крылья-Лобня. Соперники — ребята опытные, в прошлом сезоне показывали стабильную игру. Но наших спортсменов не остановить, с первых минут начали настоящую борьбу и отдавать победу не планировали. Сил придавала игра на домашней арене и болельщики на трибунах.

Команда «Спартак-Орехово» ГГТУ появилась этой осенью, состав сформирован из тех, кто уже прошел хоккейную школу. Ребята подготовлены, умеют слаженно работать. С первых игр нужно показывать уровень.

Эта игра — дебют команды в Национальной студенческой хоккейной лиге. Лучшие игроки НСХЛ по итогам сезона получат приглашение для участия в сборной команде Студенческой лиги Москвы и области против сборных других регионов России.

Матч завершился победой Орехово-Зуевской команды со счетом 6:3.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.