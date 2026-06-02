Хоккеисты из Раменского округа взяли серебро на Moscow Open Cup

Команда «Звезда Гжели» из Раменского округа заняла второе место на международном детском турнире по хоккею на роликах Moscow Open Cup Junior 2026, который прошел 31 мая в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях среди игроков 2011–2013 годов рождения участвовали восемь сильнейших команд из регионов России, а также из Китая и Беларуси. Матчи прошли в напряженной борьбе, а одним из самых запоминающихся стал поединок со сверстниками из Китая. После встречи раменские спортсмены вручили соперникам традиционные гжельские сувениры в знак дружбы.

Воспитанники тренера Дениса Межуева уступили в финале столичной команде «Лидер 1420» и завоевали серебряные медали турнира. Кроме командного кубка, игроки получили индивидуальные награды: Максим Козулицын стал лучшим бомбардиром соревнований, а Владислав Колонтаев признан лучшим игроком команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.