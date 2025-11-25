Хоккеисты из Королева обыграли соперников из Сергиева Посада со счетом 10:3

Хоккейный клуб «Королев» одержал яркую победу в матче Ночной хоккейной лиги дивизиона «Любитель 50+ Северо-Запад», разгромив команду «ЗТЗ-2» из города Сергиев Посад со счетом 10:3. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Встреча прошла 23 ноября на ледовой арене имени А. В. Касатонова. Уже с первых секунд игры зрители увидели настоящее спортивное шоу. Обе команды показали высокий уровень мастерства и накал страстей. Однако именно хоккеисты из Королева проявили силу воли и командный дух, уверенно двигаясь к победе.

Первая половина встречи была насыщена острым противостоянием и динамичными атаками обеих сторон. Но постепенно королевские ветераны набрали обороты, забивая одну шайбу за другой благодаря блестящей комбинации передач и хладнокровному исполнению моментов. Игроки буквально владели льдом, перехватывая инициативу и не давая соперникам шансов отыграться.

На трибунах царила атмосфера праздника спорта и победы. Поддерживающие болельщиков гости были искренне восхищены выступлением игроков и назвали этот поединок настоящим подарком болельщикам любителей хоккея старшего возраста.

Следующий матч хоккеисты Королева сыграет 6 декабря в Сергиев Посаде на ледовой арене имени С. В. Федорова с местной командой «Ледовый». Приглашаем всех любителей хоккея поддержать свои команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.