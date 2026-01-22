Хоккеисты «Химика» одержали третью победу подряд в ВХЛ в Подмосковье

21 января хоккейные команды из Подмосковья провели матчи в рамках регулярных чемпионатов Всероссийской и Женской хоккейных лиг. Воскресенский «Химик» победил тюменский «Рубин» со счетом 3:0, а дмитровское «Торнадо» уступило уфимской «Агидели» 1:3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матче регулярного чемпионата ВХЛ воскресенский «Химик» на своем льду обыграл тюменский «Рубин» со счетом 3:0. Эта победа стала для команды третьей подряд. Встреча проходила в равной борьбе с акцентом на оборону. В первом периоде «Химик» выдержал давление соперника и дважды успешно сыграл в меньшинстве, после чего открыл счет. Во втором периоде хозяева продолжили обороняться, а вратарь Дмитрий Николаев отразил все броски по своим воротам. В заключительной трети Егор Филин дважды поразил ворота «Рубина», а Николаев оформил второй «сухой» матч в сезоне.

Игра прошла на льду ЛДС «Химик» имени Н. С. Эпштейна при 1634 зрителях. Следующий матч «Химик» проведет 23 января против «Зауралья» из Курганской области.

В этот же день в Уфе дмитровское «Торнадо» сыграло с местной «Агиделью» в рамках Женской хоккейной лиги и уступило со счетом 1:3. В первом периоде хозяйки льда открыли счет, во втором Ландыш Фаляхова сократила разрыв, но сравнять счет подмосковной команде не удалось. В третьем периоде «Агидель» забросила еще одну шайбу, установив итоговый результат.

Чемпионаты проходят в рамках государственной программы Российской Федерации «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.