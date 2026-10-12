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Хоккеистки «Химика» в Воскресенске обыграли «Белых Медведиц» со счетом 6:2

Женский хоккейный клуб «Химик» 10 октября победил челябинских «Белых Медведиц» в первом домашнем матче чемпионата России среди женских команд. Встреча завершилась со счетом 6:2, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Женский хоккейный клуб «Химик» начал домашние выступления в чемпионате России с победы. В матче 10 октября в Воскресенске команда обыграла челябинских «Белых Медведиц» со счетом 6:2.

Ранее команда выступала под названием «Торнадо». Это финалист прошлого сезона, самый титулованный клуб в истории отечественного женского хоккея и шестикратный чемпион страны. В сезоне 2025/2026 коллектив переехал в Воскресенск, а в новом сезоне сменил название. Домашней ареной остается ледовый дворец спорта «Химик».

Перед игрой команды поприветствовали глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, директор филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» в Воскресенске Владимир Шведиков и генеральный директор ГАУ МО «ЦСП № 8» Максим Бурцов. Они провели символическое вбрасывание.

«Первый домашний матч завершился уверенной победой хозяек льда. Поздравляю ЖХК «Химик» с ярким стартом в сезоне и с победой!» — отметил Алексей Малкин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.