Хоккеистка Нина Пирогова продолжит карьеру в «Сахалине»

Трехкратная чемпионка России Нина Пирогова сменила клубную прописку: после двух сезонов в нижегородском «Торпедо» (ЖХЛ) она продолжит карьеру в «Сахалине», представляющем Южно-Сахалинск, сообщает pravda-nn.ru .

Уроженка Ступино, Московская область, на протяжении десяти лет, с 2013 по 2023 год, успешно выступала за дмитровский «Торнадо». Затем, с 2023 по 2025 год, она играла за нижегородское «Торпедо». В прошлом сезоне 26-летняя Пирогова сыграла 52 матча за «Торпедо», показав отличную результативность и войдя в число лучших защитников лиги с 45 очками (14+31).

В составе российской сборной Пирогова дважды становилась победительницей Всемирной зимней универсиады (2017, 2019), завоевала бронзу чемпионата мира (2016) и дважды участвовала в Олимпийских играх (2018, 2022).

Ранее состав «Сахалина» пополнили другие игроки «Торпедо»: защитники Ангелина Гончаренко и Дарья Зубок, а также нападающие Екатерина Лихачева и Алена Старовойтова.