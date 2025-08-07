Хоккеист Овечкин встретился с участниками ОвиCUP на «Красногорск Арене»

Легенда российского и мирового хоккея Александр Овечкин посетил международный хоккейный турнир ОвиCUP, проходящий на «Красногорск Арене» имени В.Петрова, где пообщался с юными участниками соревнований, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Лучший снайпер в истории НХЛ посмотрел несколько матчей заключительного пятого тура в рамках группового этапа Кубка Александра Овечкина и пообщался с юными хоккеистами — участниками турнира.

​Участники соревнований даже не подозревали, что после финального свистка они встретят в своей раздевалке прославленного игрока, смогут с ним пообщаться, сделать совместное фото и взять автограф.

Имена обладателей Кубка Овечкина станут известны уже 9 августа. Победителей и призеров наградит лично капитан «Вашингтон Кэпиталз». Перед финальным противостоянием состоится большое шоу на арене «Мытищи» имени В. И. Шалимова. Главным событием спортивного праздника станет Матч звёзд с участием Александра Овечкина, Евгения Малкина, Павла Дацюка, Кирилла Капризова, Ильи Ковальчука, Вячеслава Фетисова, Игоря Шестеркина, Андрея Аршавина, Евгения Плющенко, и множества других звёзд из мира хоккея и других видов спорта. Кроме того, для всех болельщиков запланирована развлекательная интерактивная программа с розыгрышем призов.

​Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он проходит в седьмой раз. В нем принимают участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана — это рекордное количество участников за все время проведения турнира.

​Соревнования проводятся в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.