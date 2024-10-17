Хоккеист Малкин о забитом 500-м голе в НХЛ: по-настоящему горжусь собой

Форвард ХК «Питтсбург» Евгений Малкин рассказал, что хотел забить 500‑й гол в НХЛ в прошлом сезоне, но не получилось, а после достижения данного результата он по‑настоящему гордится собой. Об этом сообщает «Матч ТВ» .

«Не описать словами сегодняшнюю игру. Я очень хотел забить, было хорошее настроение. Я чувствовал, что могу это сделать», — сказал Малкин.

Он напомнил, что играет в НХЛ уже 19 сезонов, а данного достижения добился не так быстро, как, например, это сделал Александр Овечкин.

Также спортсмен подчеркнул, что проделал хорошую работу. А 500-я шайба — это «гроссмейстерский рубеж».