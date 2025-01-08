ХК «Торпедо» поборется за победу в матче с «Сибирью» 8 января

В культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги. 8 января на лед выйдут хоккейный клуб (ХК) «Торпедо» против ХК «Сибирь», сообщает «Время Н» .

После успешной игры в Минске, где нижегородцы одержали победу над местным «Динамо» (4:2), команда «Торпедо» примет на своем льду новосибирскую «Сибирь».

Болельщики смогут поддержать свою команду 8 января — матч начнется в 17:00 по местному времени. Информация об этом появилась на официальном портале нижегородского клуба.

Этот матч покажет, удастся ли торпедовцам развить успех последней встречи и порадовать своих болельщиков в первом домашнем поединке нового года.

Болельщики могут следить за противостоянием через несколько платформ: трансляция будет вестись на сервисе «Кинопоиск», а также на региональных каналах.