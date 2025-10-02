ХК «Факел Ямал» представил обновленный состав перед стартом сезона

Хоккейный клуб «Факел Ямал» презентовал обновленный состав перед началом пятого сезона, в который команда вступает с 18 новыми игроками и амбициозными целями, сообщает Север-Пресс .

В Ледовом дворце Салехарда состоялась презентация обновленного состава хоккейного клуба «Факел Ямал» к старту пятого сезона. В этом году команда обновилась почти на 70%: к коллективу присоединились 18 новых игроков, среди которых вратари, защитники и нападающие. Перед новичками стоит задача быстро сыграться и вывести команду в финал.

В предыдущих сезонах «Факел Ямал» добился значительных успехов: дебютировал на десятом месте в Западной конференции, дошел до 1/8 финала плей-офф, занял второе место в конференции и вышел в 1/4 финала, а в прошлом сезоне дошел до полуфинала НМХЛ. Капитан Данил Шипин, который теперь будет выступать за «Динамо-Алтай», установил рекорд лиги, набрав 103 очка за сезон.

Директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александр Кусенко отметил, что успехи команды подтверждают ее потенциал, и подчеркнул важность дальнейшей поддержки для новых побед.

Дебют обновленного состава состоится 4 и 5 октября на домашней арене в Салехарде. «Факел Ямал» проведет два матча против петербургского клуба «Динамо-576». Начало игр — в 17:00.

Болельщик из Салехарда Александр, известный как Трололо, пожелал команде чистых побед и выразил надежду на выход в финал.

«Жду красивый эмоциональный хоккей, без травм и „грязи“ в игре. Игрокам, тренерскому штабу и руководству клуба желаю достижения запланированных целей. Спортсменам — отсутствия травм, здоровой конкуренции и уверенной игры! Ждем, что болельщиков будут радовать игрой не только в стенах Салехарда, но и в играх на выезде», — отметил Александр.

В новом сезоне «Факел Ямал» проведет 24 домашних матча и столько же игр на выезде в рамках НМХЛ.

