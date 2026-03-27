ХК «Богородск» завоевал бронзу в лиге Восточного Подмосковья

Хоккейный клуб «Богородск» 26 марта подвел итоги дебютного сезона в Хоккейной лиге Восточного Подмосковья 2025–2026 и завоевал бронзовые медали. Команда, сформированная практически с нуля, сумела дойти до пьедестала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сезон стал для коллектива серьезным испытанием. По словам игроков, новичкам турнира пришлось в сжатые сроки выстраивать взаимодействие и адаптироваться к уровню соперников. Несмотря на это, команда сумела закрепиться в лиге и завершить год с медалями.

Главный тренер Глеб Скворцов назвал дебют безусловным успехом и оценил его на «хорошую четверку», подчеркнув, что результат достигнут в непростых условиях.

«Нам предстояло в сжатые сроки провести колоссальную селекционную работу. Прошлое участие клуба в Ночной хоккейной лиге — это другая эпоха и другой коллектив. Нынешний „Богородск“ строился с нуля», — отметил Скворцов.

На старте основными трудностями стали психологическая совместимость игроков и формирование командного ядра. Самым обидным моментом сезона тренер назвал полуфинал против «Звезды Гжели», где во втором матче команда допустила эмоциональный сбой.

Зато серия за бронзу против «Ракеты» сложилась успешно. Несмотря на отсутствие Александра Васильева, Вячеслава Кулемина и Егора Алешина, «Богородск» одержал две победы над опытным соперником.

Среди проблем сезона тренер выделил нестабильность вратарской линии и ситуацию с основным голкипером Димитрием Райко. В становлении команды ключевую роль сыграли Андрей Леонов, Юрий Жданов, Дмитрий Селютин и Иван Воробьев. Выступления Николая Жердева и Ильи Крикунова наставник назвал важным имиджевым шагом.

Вопрос о дальнейших планах команда обсудит на стратегической сессии с учредителями.

«У меня есть наработки, но определяющее слово за руководством. Нужно понять вектор, учитывая полученный опыт», — подытожил Скворцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.