Химки стали лидером Подмосковья по количеству золотых знаков ГТО

С января 2025 года жители Химок продемонстрировали впечатляющие результаты по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Общее количество полученных знаков отличия составило 2 190, из которых 1 650 имеют золотой уровень, 350 — серебряный и 190 — бронзовый, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Всего жители Подмосковья с начала года получили более 14,5 тысячи знаков ГТО. Больше всего — золотых (свыше 11,9 тысячи). Лидерами среди округов по количеству золотых знаков стали Химки.

«Когда видишь, как тысячи жителей, особенно молодёжь, сознательно выбирают спорт и сдают нормативы ГТО — это вдохновляет. Химки доказали: здесь ценят здоровье и стремятся к высоким результатам. Такие достижения — фундамент здорового будущего нашего региона», — подчеркнул муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Для присвоения знака отличия результат нужно показать не ниже указанного для этого знака. Например, если для получения золотого знака требуется шесть тестов, то все они должны быть сданы на золото: если хотя бы один из них пройден на бронзу, участник получит лишь бронзовый знак. Успехи Химок в программе ГТО — это результат слаженной работы детско-юношеских спортивных школ округа и активное участие жителей в массовых мероприятиях по всероссийской программе физической подготовки.

Сдать нормативы и побороться за знак может каждый желающий. В Химках центр тестирования «Готов к труду и обороне» находится на улице Кирова, 24, в спортивном комплексе «Арена Химки». Для записи можно позвонить по номеру: 8 (495) 572–52–88.

Государство мотивирует население заниматься спортом и сдавать нормативы. Для этого в России существует ряд льгот. Например, наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. А с 1 января 2025 года обладатели знаков получили новые преимущества — возможность оформить налоговый вычет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.