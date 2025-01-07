ХХ открытый Рождественский фестиваль по шахматам среди школьников прошел в Серпухове. Это традиционное мероприятие, которое ежегодно привлекает все больше участников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Юных победителей, как и всегда, отметили ценными призами от местного отделения партии «Единая Россия». Шахматный клуб в округе работает уже много лет, и шахматы продолжают оставаться одним из самых популярных видов спорта среди детей и взрослых.

В этом году в соревнованиях по швейцарской системе за звание лучших боролись 65 шахматистов в 4 возрастных категориях. В Казани успешно завершился этап детского Кубка России по шахматам, собравший 472 участника из 27 регионов страны. Среди ярких звезд турнира оказалась юная шахматистка из Серпухова, София Гаер.

Глава Городского округа Серпухов отметил — У нас давние шахматные традиции, и не сомневаюсь, что в округе вырастет еще не одно поколение чемпионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.