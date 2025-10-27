Гусев комментировал финал ЧМ в одних трусах

Известный комментатор Виктор Гусев вспомнил, как его назначили комментировать финал футбольного чемпионата мира 1994 года. По его словам, в тот день он работал в одних трусах, находясь в Лос-Анджелесе вместе с коллегами, сообщает «Чемпионат» .

Гусев рассказал, что во время чемпионата мира — 1994 он работал «внештатником» и не ожидал, что ему доверят комментировать финальную встречу.

По словам журналиста, в тот день он вернулся в отель в Сан-Франциско и планировал «спокойно посмотреть матч». Однако Гусеву позвонили из Москвы и попросили съездить в Лос-Анджелес, чтобы прокомментировать главный матч мундиаля вместе с Геннадием Орловым и Олегом Жолобовым.

Журналист также вспомнил, что в тот день стояла 40-градунсая жара, поэтому комментаторы решили работать в нижнем белье.

«Первый тайм из Пасадены комментировали Геннадий Орлов с Олегом Жолобовым. Мы все сидели рядом в одних трусах — жара 40 градусов!» — вспомнил Гусев.

