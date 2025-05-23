Губерниев считает шансы «Зенита» на чемпионство наиболее высокими

Губерниев: у «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Краснодара»

По мнению футбольного обозревателя и комментатора Дмитрия Губерниева, перспективы «Зенита» завоевать титул чемпиона в последнем туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) выглядят более реальными, чем у «Краснодара», занимающего сейчас первое место, сообщает Metaratings.ru .

«Матч с „Динамо“ получится для „Краснодара“ очень тяжелым. Не знаю, хватит ли у них мастерства и психологического спокойствия. Мне кажется, шансов на титул больше у „Зенита“ в пропорции 60 на 40. На „Краснодаре“ может сказаться груз ответственности. Все же „Зенит“ поопытнее в ответственных матчах. Плюс „Динамо“ надо закрыть гештальт за прошлый сезон. Так что я больше верю в „Зенит“», — поделился Губерниев.

В преддверии финального тура текущего сезона РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 64 очка и опережая «Зенит» на один балл. ЦСКА и «Динамо» делят третью и четвертую позиции, набрав по 56 очков.

В рамках 30-го тура РПЛ «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» — «Ахмат». Обе игры пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 по московскому времени.