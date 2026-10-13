Губерниев допустил, что «Динамо» станет чемпионом России

После десяти туров команда Сандро Шварца набрала 22 очка и возглавила турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что прежде не верил в тренера.

«Удивлен, что „Динамо“ лидирует в РПЛ, но приятно удивлен. Я же почетный динамовец. Не верил в Шварца, хотя команда сейчас хорошо играет. Теперь я вижу „Динамо“ и в тройке по итогам сезона, и даже чемпионом. На данный момент Шварц все правильно делает. Человек доказывает все делом, у команды есть запас», — сказал он.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле ЦСКА. Матч состоится 18 октября и начнется в 16:15 по московскому времени.

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