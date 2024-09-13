Губернатор Воробьев: до конца года в Реутове построят ФОК с 8 бассейнами

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в Реутове построят ФОК с 8 бассейнами, а в 2025-м реконструируют стадион «Старт», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ФОК — это инвестиционный проект, который начали реализовывать еще 10 лет назад. Из-за банкротства застройщика строительство приостанавливали, но в 2022 году работы были возобновлены, так как администрация г. о. Реутов заключила инвестдоговор с компанией «Фитнес».

Сейчас стройку завершают. Ведется внутренняя отделка, монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство территории. Сдать ФОК планируют в IV квартале 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство, а также пообщался с тренерами. По его словам, жители очень ждут этот комплекс, особенно бассейны.