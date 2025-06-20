Губернатор Подмосковья Воробьев: если у ФК «Химки» появится спонсор, будем рады

Если у ФК «Химки» появится спонсор, то в Московской области будут рады. Однако важно понимать, что профессиональные клубы — это частный бизнес, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в кулуарах ПМЭФ-2025.

Он отметил, что в регионе упор делают на детско-юношеские клубы. В каждом муниципалитете Московской области они востребованы и сильно загружены, отметил губернатор.

«Профессиональные клубы — это частный бизнес. Каждый регион области безусловно с заботой относится к своим клубам, но финансирование профессиональных клубов из бюджета — это то, что уже ушло в прошлое. И это правильно», — сказал Воробьев журналистам «Спорт-Экспресс» .

Губернатор предложил обратить внимание на уровень коммерциализации в Российском футбольном союзе. Он привлекает букмекерские конторы, спонсорские средства, деньги от продажи прав на трансляции матчей, привлечение людей на трибуны. По мнению Воробьева, регион в этом плане идет по правильному пути.

«А если у „Химок“ появится спонсор, то мы будем рады», — сказал губернатор Подмосковья.

У Воробьева спросили, разговаривал ли он с кем-то из руководства футбольного клуба по поводу его возможного спасения. Губернатор отметил, что, поскольку «Арена Химки» — муниципальный стадион, область и так шла навстречу ФК в вопросах аренды. Условия использования были благоприятные.

«Но мы не будем вкладывать бюджетные деньги в профессиональный футбол, хоккей или баскетбол. Мы этого делать не умеем», — сказал Воробьев.

Журналисты спросили у губернатора о важности «Химок» для региона. Он отметил, что, находясь рядом со столицей, Московская область пытается стирать все границы с мегаполисом.

«Поэтому границ нет. Кто хочет, может поехать посмотреть на „Динамо“, на „Спартак“ — это не запрещено. Мне кажется, что это великолепно! То, что мы видим трибуны на хоккее, на футболе и на баскетболе чаще всего полными — это здорово. И это успех. Так же как и полный театр — это успех театра», — отметил Воробьев.

У губернатора также спросили, не было ли ему грустно от того, что история ФК «Химки» закончилась.

«Нет, не было. Я волновался только из-за того, чтобы все финансовые обязательства перед игроками команды были погашены. Вот это эмоциональное переживание было. А так… Уверен, ребята найдут себя», — ответил Воробьев.

По завершении сезона 2024–2025 годов ФК «Химки» получили 12 место в чемпионате России. Однако им не дали лицензию на участие в РПЛ в следующем сезоне. Вместо подмосковной команды в турнире будет играть «Пари НН». 18 июня «Химки» сообщили, что приостанавливают деятельность.