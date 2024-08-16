Губернатор Подмосковья: в Дзержинском модернизируют стадион «Орбита»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации спортивных объектов на территории городского округа Дзержинский. Она коснется и стадиона «Орбита», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак во время рабочей встречи с Андреем Воробьевым рассказал, что в данный момент активно ведется благоустройство сквера имени Громцева и сквера Создателям ракетного щита России. В округе также удовлетворили просьбу жителей и установили детскую площадку во дворе домов №10–12 на улице Дзержинской.

Большие перемены коснутся и спортивных объектов. Модернизируется стадион «Орбита». Здесь появится футбольное поле с подогревом и искусственным покрытием, сделают трибуны, беговые дорожки, универсальные спортивные площадки и площадку ГТО. Работы завершат уже в октябре этого года. Также в городском округе появятся два ФОКа с ледовой ареной. Еще один ФОК с бассейном планируют построить за внебюджетные средства.

«У нас есть большой запрос от жителей города, сотрудников центра „Союз“, в котором работает много очень молодых, спортивных, современных людей. Поэтому мы и „Орбиту“ обязательно модернизируем, и будем искать способы, чтобы построить ледовую арену, бассейн», — высказался Воробьев.

В конце встречи с Паком губернатор напомнил о сентябрьских выборах в совет депутатов в Дзержинском. Он попросил сделать все, чтобы они прошли прозрачно и легитимно. Проголосовать можно будет в течение трех дней. В том числе жители смогут отдать свой голос дистанционно.