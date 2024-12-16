Губернатор Подмосковья рассказал о реализации программы «50 доступных ФОКов»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воробьев отметил, что крайне важно, чтобы все построенные спортивные объекты работали эффективно.

Ранее губернатор сообщал, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.