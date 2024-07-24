Губернатор Подмосковья отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске

сегодня в 10:20

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что Воскресенск живет хоккеем, у округа богатые традиции по этому виду спорта.

«Поэтому статус по совместным с федеральным правительством проектам также очень важен», — отметил губернатор.