Губернатор Подмосковья отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.
«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Он подчеркнул, что Воскресенск живет хоккеем, у округа богатые традиции по этому виду спорта.
«Поэтому статус по совместным с федеральным правительством проектам также очень важен», — отметил губернатор.