Гришин уходит с поста главного тренера хоккейного клуба «Химик» Подмосковья

​«Игорь Владимирович Гришин сообщил нам, что у него в планах на следующий сезон возглавить другую команду. Мы поблагодарили его, будем на следующей неделе встречаться с другими кандидатами. Решение Игоря Владимировича не то, что неожиданное, мы думали, что это возможно», — прокомментировал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.

​Подмосковный хоккейный клуб «Химик» под руководством Игоря Гришина в сезоне 2022-2023 стал обладателем Кубка Петрова. В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда из Московской области уступила «Югре» на стадии четвертьфинала со счетом в серии 3:4 и выбыла из борьбы за призовые места.

ХК «Химик» является фарм‑клубом московского «Спартака».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.