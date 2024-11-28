Гребцы Подмосковья стали победителями первенства РФ и Всероссийских соревнований

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на первенстве России и Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сразу двух наград удостоилась представительница Подмосковья Ангелина Семенова. В финальном заезде на 500 метров она показала лучшее время, более чем на секунду опередив ближайших преследовательниц. Также Ангелина Семенова финишировала второй на дистанции 1 000 метров.

​Среди юниоров Максим Калачев занял первое место в дисциплине «марафон». Кроме того, в заезде на 2 000 метров ему удалось замкнуть тройку призеров.

​Еще два спортсмена из Московской области — Александр Ланг и Анатолий Кулагин — поднялись на третью ступень пьедестала по итогам стартов на 500 и 1 000 метров соответственно.

​Первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет проходили в городе Краснодар с 23 по 28 ноября.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.