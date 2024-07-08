Гребцы из Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке России

Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на Кубке России по гребному спорту. В копилке команды региона одна золотая и три серебряные медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обладателем золотой медали стала женская команда региона, в составе которой выступали Екатерина Костюхина, Мария Жовнер, Анна Кореневская, Ольга Иноземцева, Софья Иванова, Александра Брысина, Виктория Соловьева, Елизавета Литвиненко и Ирина Ульянова. Женская восьмерка стала лучшей на дистанции 2000 м.

Серебряные медали Кубка России завоевали Ольга Иноземцева и Екатерина Костюхина, которые финишировали вторыми в дисциплине «двойка парная 2000 м. женщины». Еще одно «серебро» команде Московской области принесли Анна Кореневская и Оксана Ганичева в дисциплине «двойка без рулевого 2000 м. женщины». Третью серебряную медаль завоевала Мария Жовнер в дисциплине «одиночка 2000 м. женщины».

Кубок России по гребному спорту проходит с 4 по 8 июля 2024 года в г. Казань (Республика Татарстан). Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.