Гребцы из Подмосковья взяли две золотых награды игр БРИКС

Спортсмены из Подмосковья стали обладателями двух золотых наград на турнире по гребному спорту в рамках Международных игр БРИКС в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В финальном заплыве женских парных двоек на дистанции 2 000 метров первое место заняла представительница Подмосковья Анастасия Любич. С ней в паре выступала еще одна россиянка Кира Ювченко. Второе время показала сборная Белоруссии. Замкнули призовую тройку спортсменки из Ирана.

​В соревнованиях четверок без рулевого среди мужчин золотые медали выиграла сборная России. В составе национальной команды выступил гребец из Московской области Роман Ломачев вместе с Алексеем Воробьевым, Ильей Ивановым и Иваном Кладовым. Следом за ними финишировал квартет из Белоруссии. На третью ступень пьедестала поднялись представители Узбекистана.

​Данные награды стали пятой и шестой на счету представителей Московской области на Играх БРИКС. Теперь в копилке региональных спортсменов четыре золотые медали и две серебряные.

​Ранее Анастасия Любич и Роман Ломачевудостоились двух серебряных медалей в одиночном женском и в парном мужском заезде.

​Соревнования по гребле в рамках Игр БРИКС состоялись 14 июня в «Центре гребных видов спорта» города Казань.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.