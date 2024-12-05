Горнолыжники Подмосковья стали победителями и призерами турнира «Серия PRO»

Представители Подмосковья Семен Ефимов и Александр Хорошилов завоевали первое и второе место на профессиональных соревнованиях «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Действующий обладатель Кубка России Семен Ефимов удостоился золотой награды в дисциплине «слалом». Он показал результат в 1 минуту и 36.93 секунды. Следом за ним с отставанием в 0,17 секунды расположился еще один спортсмен из Подмосковья Александр Хорошилов. Бронзовую награду выиграл Никита Алехин из Камчатского края.

​Первые профессиональные соревнования «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах проходят с 3 по 6 декабря в городе Кировск Мурманской области. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания, — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.