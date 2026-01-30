Горнолыжники из Подмосковья выиграли золото и бронзу на этапе Кубка России

Спортсмены сборной Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на VI этапе Кубка России по горнолыжному спорту в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Александр Хорошилов и Артемий Семенов, представляющие областной центр олимпийских видов спорта, стали призерами VI этапа Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом» среди мужчин. Александр Хорошилов занял первое место с результатом 1:20,66 секунды. Артемий Семенов завоевал бронзовую медаль, показав время 1:22,56 секунды. Серебро досталось спортсмену из Челябинской области и Красноярского края.

Ранее на IV и V этапах Кубка России Артемий Семенов получил серебро в дисциплине «слалом-гигант», а Виталина Гирина из Истринской СШОР «Истина» выиграла бронзу среди женщин.

IV, V и VI этапы Кубка России по горнолыжному спорту проходят с 24 по 30 января 2026 года в Красноярске в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.