Горнолыжник, почетный гражданин Подмосковья Леонид Тягачев отмечает 78-летие

Он родился в поселке Деденево Дмитровского района Московской области. Учился в Деденевской средней школе. С 7 лет занимался в специализированной горнолыжной школе. В 1962 году он вошел в состав сборной СССР по горнолыжному спорту, участвовал в национальных и международных соревнованиях.

С 1966 года по 1972 год работал инструктором на горнолыжной базе, был старшим тренером Московского совета ДСО «Труд». В 1970 году окончил факультет физического воспитания Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской

С 1971 года по 1975 год прошел обучение в австрийской специализированной горнолыжной школе, после чего был назначен главным тренером сборной СССР. За три года команда под руководством Тягачева стала сильнейшей в мире. В 1981 году он был признан лучшим тренером мира в своем виде спорта.

С 1990 года по 1996 год Тягачев работал главным тренером сборной СССР по горнолыжному спорту при Главном управлении зимних видов спорта Госкомспорта, главным тренером сборной России в Республиканском учебно-методическом центре. С 1994 года по 2006 год был президентом горнолыжного спорта и сноуборда РФ, а в 1996 году его назначили председателем Госкомитета РФ по физической культуре и туризму. В 1997–2001 годах являлся первым вице-президентом общероссийского союза ФСО «Олимпийский комитет России».

В июле 2001 года был избран президентом Олимпийского комитета РФ, на этом посту находился до марта 2010 года. С июля 2007 года по сентябрь 2018 года был членом Совета Федерации РФ, представителем от законодательного органа госвласти Ростовской области.

В 2020 году Тягачев избран в совет депутатов Дмитровского округа Подмосковья. При его активном содействии проведены капремонты ряда спортивных объектов муниципалитета, закуплено дорогостоящее спортоборудование.

По инициативе спортсмена в 2000 году основан «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева», который оснащен современными системами искусственного оснежения и освещения, горнолыжными подъемниками и включающий в себя 12 горнолыжных трасс различной степени сложности.

Каждый год на склонах «Горнолыжного клуба Леонида Тягачева» проводится свыше 30 официальных спортивных соревнований в различных возрастных группах.

Весной 2001 года в поселке Деденево по его инициативе открыли школу горнолыжного спорта Леонида Тягачева, которая готова принять более 100 юных талантливых воспитанников. Школа подобного уровня соответствует всем мировым стандартам.

Награды

Тягачев награжден орденами Дружбы народов, Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетным званием «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», знаком «За заслуги перед Московской областью» I степени. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР и России.

Постановлением губернатора Московской области от 14 ноября 2023 года №405-ПГ ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».