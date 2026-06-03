Гонщики Подмосковья завоевали 12 наград на этапе ЧР по дрэг-рейсингу

Спортсмены Московской области завоевали 12 наград на первом этапе чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, который прошел 30 и 31 мая в Быково. В соревнованиях участвовали более 200 пилотов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу прошел на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково. Представители региона 12 раз поднялись на пьедестал почета.

В классе «Мото Про ET» победил Гагик Сердакян из Орехово-Зуева. Серебряные награды завоевали Игорь Гейнрихс из Красногорска в классе 3.99, Александр Миронов из Красногорска в классе 9.0 (Кубок РАФ), Александр Королев из Одинцова в зачете «10.0» и Михаил Чернов из Серпухова в классе «Клуб Атмо».

Бронзу взяли Павел Геркин из Мытищ в классе «Супер ПРО ET» (Кубок России), Иван Солдатов из Балашихи в классе «ПРО ET» и Вячеслав Корнейцев из Клина в зачете «ПРО 8.5–9.5» (Кубок РАФ). Алексей Карманов из Химок стал третьим в зачетах «Все звезды ЕТ» и «Электрокары», а также в классе «Стрит ET». В классе «Мото Про 8.0» бронзу завоевал Михаил Пахомов из поселка Селятино.

Всего в турнире участвовали более 200 гонщиков, что стало рекордом по числу участников. Следующий этап чемпионата и Кубка России пройдет 13 и 14 июня в Быково. Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.