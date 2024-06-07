Гонщики Подмосковья стали победителями этапа чемпионата и Кубка России

Пилоты из Московской области завоевали четыре золотые и три бронзовые награды Кубка России по кольцевым гонкам, а также одну серебряную награду на чемпионате России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках Кубка России гонщик из городского округа Королев Алексей Несов (Mercedes-AMG GT4) одержал победу в трех стартах и, таким образом, завоевал «золото» в классе SMP GT4. Пилот из Балашихи Алексей Хаиров на автомобиле 527 Shortcut в зачете спортпрототип CN дважды финишировал третьим, что позволило ему занять итоговую третью ступень пьедестала. Иван Овсиенко из Чехова на Subaru BRZ выиграл бронзовую награду в гонке супер-продакшн, но из-за поданной апелляции результаты пока считаются предварительными.

В рамках чемпионата России еще один представитель Королева Андрей Масленников за рулем Audi A1 лидировал в зачете туринг-лайт в первый гоночный день, но по итогам второго этапа в своей зачетной группе он стал вторым.

В соревнованиях приняли участие 107 пилотов, которые провели 13 динамичных гонок на автодроме «Нижегородское кольцо».

Третий этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам прошел на автодроме «Нижегородское кольцо» в Нижнем Новгороде. Следующий этап состоится на автодроме Kazan Ring Canyon с 20 по 22 июня совместно с трехчасовой гонкой Кубка России СМП РСКГ Эндуранс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.