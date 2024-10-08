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Гонщики Химок завоевали «золото» и «бронзу» Первенства Москвы и Подмосковья

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» представили городской округ Химки на Первенстве Москвы и Московской области по автокроссу. По результатам заключительного этапа соревнований спортсмены стали чемпионами, а также завоевали золотые и бронзовые медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда имени Евгения Родионова завоевала три медали и стала лучшей в командном зачете среди юниоров. Дмитрий Крючков пришел первым к финишу и завоевал золотую медаль в классе машин Д3-Мини. Две бронзы в классах багги Д3-250 и Д3-450 — у Семена Воронова и Тимура Путенкова. Спортсмены выступили под руководством тренера Андрея Куропаткина.

«Поздравляю химчан с заслуженными наградами! Ребята, вы — большие молодцы! Так держать!» — отметил депутат муниципального Совета депутатов Владимир Суслов.

Заключительный этап соревнований провели в восьми кроссовых дисциплинах среди 55 гонщиков. В состязаниях участвовали спортсмены от 9 и до 70 лет.

Ранее воспитанники Дома юных техников «Интеграл» стали призерами десятого этапа Первенства Москвы и Московской области по автокроссу. Пилоты завоевали серебряные и бронзовую медали. Турнир провели в рамках Кубка Kramar Motorsport.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.