Гонщик из Долгопрудного победил в единственном в мире ледово-снежном ралли-рейде

Из 25 экипажей автомобильного зачета к финишу гонки смогли добраться 19. Снежно-ледовая трасса оказалась непростой, а за первые места шла серьезная борьба.

И еще одна победа в копилку нашего прославленного земляка, автогонщика с мировым именем, мастера спорта международного класса по автоспорту, призера ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Кирилла Шубина.

Его экипаж с Анастасией Нифонтовой занял первое место в классе багги и второе место в абсолютном зачете в Первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам баха «Россия — Северный Лес».

«Я уже более десяти раз участвовал в данном чемпионате, и эта гонка была сложной и опасной, — рассказал Кирилл Шубин. — Соревнования проходили в Ленинградской области, продолжались три дня. Особая опасность заключалась в том, что мы шли со скоростью под 100 километров в час по скользкой дороге, лавировали между деревьями, а под снегом на обочинах были камни, препятствия. Во время ралли-рейда по дикой природе может случиться что угодно. Так что шли строго по середине трассы».

В паре с Анастасией Нифонтовой легендарный гонщик выступал не в первый раз.

«На пятом спецучастке мы с Анастасией ожидали очень опасный поворот, готовились к нему, — вспоминает Кирилл Шубин. — А когда достигли этого поворота, то вылетели как с трамплина с трассы и приземлились в поле. Когда пришли в себя, то хохотали: мол, так готовились, что мимо пролетели».

По словам победителя, зимой гонки сложнее, чем летом.

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