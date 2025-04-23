Гонщик из Долгопрудного Кирилл Шубин взял «Золото Кагана»

В Астраханской области прошел второй этап Чемпионата России по ралли рейдам «Золото Кагана-2025» и Кубок губернатора Астраханской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Долгопрудный.

Среди участников — наш прославленный земляк, автогонщик с мировым именем, мастер спорта международного класса по автоспорту, призер ралли «Дакар» и «Шелковый путь» Кирилл Шубин.

Экипаж Евгений Фрезоргер — Кирилл Шубин, выступавшие на багги класса Т3, заняли третье место в этапе Чемпионата России и первое место в Кубке губернатора Астраханской области.

Четыре дня гонки проходили по степным дорогам, дюнам и солончакам. В общей сложности участники преодолели 1300 км дорог. 75 экипажей на грузовиках, багги, внедорожниках, мотоциклах и квадроциклах бросили вызов пустыне.

«Гонка была очень сложная, — рассказал Кирилл Шубин. — Однажды мы пытались сократить путь и буквально воткнулись в огромную канаву, которых много в степи, и они незаметны. Но благополучно выскочили».

Впереди у нашего прославленного гонщика очень напряженный график соревнований — российских и международных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.