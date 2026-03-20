Гонка «Волга Квест» вернется в 2027 году с трассой 330 км

Заезд по льду Волги пройдет в 2027 году через Самарскую и Ульяновскую области

В Самарской области возобновят гонку на собачьих упряжках «Волга Квест», не проводившуюся с 2020 года. Старт на новой трассе длиной 330 км намечен на февраль 2027 года, сообщает АиФ в Самаре .

Подготовка к возвращению международной гонки идет в Ягоднинском лесу под Тольятти, в питомнике «Серебро Севера». Этой зимой организаторы тестируют обновленный маршрут, часть которого вновь пройдет по льду Волги с переходом на правый берег.

Президент гонки Светлана Семенова рассказала, что в питомнике живет почти сотня ездовых собак — в основном аляскинские хаски, выведенные по рабочим качествам.

«Они могут пробежать до 250 километров в сутки. Это спортсмены для длинных дистанций», — пояснила Семенова.

Во время тренировок упряжка развивает скорость до 35 км/ч. Собаки работают в команде с каюром: на поворотах лидеры выполняют команды «право» и «лево», есть сигналы «быстрее» и «тише».

Каюр Сергей Курбанов отметил, что участие животных добровольное.

«Если собака не захочет бежать, она просто ляжет. Заставлять нельзя — на соревнованиях за это дисквалифицируют», — подчеркнул он.

Гонка проводится с 2014 года и посвящена истории Великого Волжского пути. В 2020 году она вошла в этап чемпионата мира по приключенческим гонкам. После паузы проект возобновят в конце февраля 2027 года, когда на Волге устанавливается прочный лед и температура комфортна для собак.

