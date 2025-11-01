Голкипер «Пари НН» Медведев прокомментировал слухи об интересе клубов к Боселли

После окончания матча 14-го тура РПЛ, в котором «Пари НН» уступил ЦСКА со счетом 0:2, вратарь нижегородской команды Никита Медведев высказался о появившихся в прессе сообщениях о заинтересованности ведущих российских клубов в приобретении его партнера по команде Хуана Боселли, сообщает Metaratings.ru .

«Как реагирую на новости о возможном уходе Боселли в топ-клуб РПЛ? Нормально реагирую. Он один из лидеров команды. Голы, наверное, забивает только он в основном. И прошлый чемпионат он провел хорошо. Это нестранно, что им интересуются хорошие команды. На вопрос о том, готов он к топ-клубу или нет, ответит только он сам», — отметил Медведев.

В нынешнем сезоне 25-летний уругвайский форвард Боселли принял участие в 17 матчах за «Пари НН», отметившись восемью забитыми голами.

По данным СМИ, московский «Локомотив» проявляет интерес к этому игроку.

По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 1,2 миллиона евро, а его действующее соглашение с нижегородским клубом рассчитано до лета 2026 года.

