Голкипер Митрюшкин оценил шансы «Локомотива» на чемпионство

Игрок «Локомотива» — о шансах на чемпионство: не будем делать громких заявлений

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал перспективы команды в борьбе за золото после победы над «Акроном» со счетом 5:1 в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Metaratings.ru .

«Шансы на чемпионство? Не будем делать громких заявлений. Двигаемся от игры к игре. Было важно победить „Акрон“. Теперь будет пауза, а потом важный матч со „Спартаком“», — сказал футболист.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает третье место с 44 очками. Лидирует «Краснодар», набравший 49 баллов, вторым идет «Зенит» с 48 очками.

Следующий матч «железнодорожники» проведут 5 апреля. В гостях команда сыграет со «Спартаком». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.