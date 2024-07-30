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Гольфисты Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России

Спортсмены из Московской области завоевали две медали чемпионата России по гольфу. В активе представителей региона золото и серебро, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представитель региона Егор Ерошенко, пройдя поле за 65 ударов, стал трехкратным чемпионом России, опередив Сергея Миронова из Москвы. Третье место у второго представителя столицы Алексея Карасева.

Гольфистка из Московской области Алиса Хохлова заняла вторую ступень пьедестала в женских соревнованиях. На первом месте спортсменка из Москвы Екатерина Прохорова, замкнула тройку лидеров также представительница столицы Александра Чекалина, которая становилась победительницей и призером чемпионата в прошлых сезонах.

По итогам чемпионата России по гольфу сборная Московской области впервые заняла первое место в общекомандном зачете среди мужчин и женщин, опередив спортсменов из Москвы.

На старт турнира вышли 113 спортсменов из 10 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев, Московской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской, Владимирской областей и Республики Татарстан. За трофеи соревнований боролись чемпионы и чемпионки страны прошлых сезонов.

XXXIII чемпионат России проходил в клубе «Форест Хиллс» в д. Матвейково Московской области с 23 по 27 июля 2024 года. Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.