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Гольфисты Подмосковья завоевали четыре награды на Кубке России

Спортсмены из Московской области стали призерами Кубка России по гольфу. В активе представителей региона два серебра и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Гольфист Артем Дунаев занял второе место в мужских соревнованиях. «Бронзу» завоевал Матвей Кармолин, также выступающий за Московскую область. На первой ступени пьедестала почета расположился представитель Ленинградской области.

В женском зачете второе и третье места также заняли подмосковные спортсменки Вера Новицкая и Александра Сивова соответственно. Победителем соревнований среди женщин стала гольфистка из Москвы.

В соревнованиях принимали участие 63 гольфиста из шести регионов страны.

Кубок России по гольфу проходил с 22 по 29 сентября 2024 года в д. Матвейково (Московская область). Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.