Гольфисты Подмосковья взяли две медали на международных соревнованиях

Подмосковные спортсмены заняли первое и третье места на пьедестале международных соревнований по гольфу Rob Rock Junior Tour By Golf Man, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В категории «Бест Гросс» мужского зачета соревнований победу одержал спортсмен гольф-клуба «Пестово» Артем Дунаев из Московской области. Еще один представитель Подмосковья Елисей Антропенко, выступающий в составе сборной региона, стал бронзовым призером турнира. Серебро завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга.

Победа обеспечила Артему Дунаеву попадание в мировой любительский рейтинг гольфистов WAGR.

Международные соревнования по гольфу проходили с 12 по 19 апреля в Анталье (Турция). Все три дня состязаний спортсменам приходилось играть при сильном ветре на сложном длинном поле Lykia Links.

Юниорская серия Rob Rock Golf была создана 2016 году двухкратным чемпионом Евротура англичанином Робертом Роком. В ней принимают участие юниоры в возрасте до 21 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.