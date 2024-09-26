Гольфисты из России и Белоруссии сразятся на турнире в Подмосковье

В Подмосковье на базе «Дмитров Гольф Резорт» состоится V турнир по гольфу среди школьных команд и юниоров до 14 лет «Лига будущих чемпионов». 27 сентября в соревнованиях примут участие 15 команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Турнир «Лига будущих чемпионов» впервые выходит на международный уровень. На поле в Московской области помимо подмосковных спортсменов выйдут юниоры из Белоруссии и юные гольфисты из Татарстана.

Всего в соревнованиях примут участие 36 представителей 15 школьных команд. Отметим, что главным призом для победителя турнира, который подготовила федерация гольфа Московской области, станет полноценный гольф-центр с набором клюшек для тренировок на пришкольной территории.

V турнир «Лига будущих чемпионов» пройдет 27 сентября 2024 года в Дмитровском городском округе в гольф-клубе «Дмитров Гольф Резорт». Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

С начала 2023 года в Московской области создано 23 секции для занятий гольфом в 19 школах региона. В рамках программы по развитию вида спорта в образовательных учреждениях региона запланировано открытие 100 секций за 5 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.