Гольфист из Подмосковья завоевал бронзу на Международных соревнованиях

Подмосковный спортсмен стал бронзовым призером на Международных соревнованиях по гольфу «Кубок АГР 2024». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Судьба призовых мест турнира решалась в переигровке. Три гольфиста финишировали с одинаковым счетом: Владимир Осипов, Давид Нагиев, представляющий Подмосковье, и Петр Коносов. На первой лунке победу одержал шестикратный чемпион России Владимир Осипов. Чемпион России Давид Нагиев в переигровке уступил Петру Коносову и стал бронзовым призером соревнований.

Турнир «АГР Пайн Крик Кап» — это первый международный этап серии «Кубок АГР 2024» по гольфу. Он проходит в гольф-клубе Пайн Крик Гольф Резорт в с. Кашино (Свердловская область) с 24 по 25 июня 2024 г. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.